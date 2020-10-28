إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة في حريق منزل بسوهاج

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة بحروق متفرقة، إثر حريق في مطبخ منزلهم بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، وجرت السيطرة على الخريق وإخماده، ونقل المصابين لمستشفى البلينا المركزي، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول "شيرين. م. س" 23 عاما ربة منزل، الطفلة "حنين.م ع. م" (6 أعوام)، الطفلة "آية. م.ع. م" (3 أعوام)، الطفل "محمد. م. ع. م" (عام واحد)، يقيمون بدائرة المركز مصابين بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بنسبة 36% إلى 57% متفرقة بالجسم، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز والفحص، وسؤال عمهم "رمضان.ع .مد م" (32 عاما) عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنّه أثناء قيام الأولى بإعداد الطعام بالمنزل، حدث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز فـي وجود مصدر حراري، ما أدى لامتداد النيران لملابسهم وحدوث إصابتهم، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالوافعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.