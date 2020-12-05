مصدر بـ"الإعلاميين": ريهام سعيد حصلت على تصريح مزاولة مهنة من النقابة

قال مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين إن ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، على فضائية النهار، قد حصلت على تصريح مزاولة المهنة من النقابة، وذلك بعد انتهاء فترة وقفها عن الظهور في وسائل الإعلام لمدة عام في أغسطس الماضي.

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إلى أن ريهام سعيد كانت قد تقدمت بأوراقها لتقنين أوضاعها خلال الفترة الماضية، لا سيما وأن مجلس نقابة الإعلاميين كان قد قرر العام الماضي منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا الذي كانت تقدمه على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

وصدر حكم قضائي بتأييد قرار منع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لعدم تقنين وضعها في نقابة الإعلاميين بحسبما نص عليه القانون.

وعادت ريهام سعيد مجددا لإثارة الجدل بسبب ثاني حلقات ببرنامجها "صبايا الخير" على قناة النهار والتي ناقشت فيه موضوع اصطياد الحيوانات لا سيما الثعالب، ما أثار ردود فعل إعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حيثيات قرار وقفها العام الماضي قالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا، وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة، كما أنها غير حاصلة على تصريحات مزاولة المهنة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

وقررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

يأتي هذا بعدما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، "على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا" بحسب بيان للقناة.