النقل: تنفيذ أول قطار سريع في مصر "العين السخنة-العلمين" أول 2021

تبدأ وزارة النقل أعمال تنفيذ مشروع أول قطار سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين" بطول 486 كم، أول 2021، حيث استقرت بشكل نهائى على إسناد تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والمدينة للمشروع لتحالف من شركات المقاولات المصرية على أن يتم اختيار شركة متخصصة عالمية لتنفيذ نظم الإشارات والتحكم بمسار المشروع.

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع الواصل من العين السخنة حتى العلمين مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ من المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب بالإسكندرية بطول 260 كم مارا بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن تحالفا من الشركات المصرية والعالمية سيتولى تنفيذ المشروع الذى تصل أطواله إلى 438 كم، وستصل سرعته إلى 260 كم/س، منوها بأنه سيتم تصنيع قطاراته محليا في المصنع الذى سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تستقبل حاليا عروض من الشركات العالمية الراغبة فى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية على امتداد المشروع، حيث يقتصر دور شركات المقاولات المصرية على تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية بالمشروع من محطات وقضبان وأسوار وجسور بالمشروع، موضحا أن الوزارة تخطط للانتهاء من تنفيذ أول قطار سريع خلال 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 6 مليار دولار.

وأشار وزير النقل، إلى أن مشروع القطار السريع سيكون لنقل الركاب والبضائع معا، وسيربط هذا المشروع المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية الجارى إنشاءها بالعلمين بالموانئ المصرية عبر شبكة السكة الحديد وهو ما سيخفف العبء على الطرق، كما سيربط العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر والإسكندرية، وسيربط مع مشروع مونوريل "العاصمة الإدارية ـ الاستاد".

ومشروع القطار السريع العين السخنة /العاصمة الادارية الجديدة / أكتوبر/ برج العرب / الإسكندرية / العلمين يبلغ طوله 486، ويضم 17 محطة بطول مساره، وسيربط العاصمة الادارية الجديدة بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب فى المرحلة الأولى بطول 260 كم، وسيتم مد الخط فى المرحلة الثانية إلى مدينة العلمين الجديدة في اتجاه الغرب ومده إلى مدينة العين السخنة والسويس.