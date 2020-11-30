وزير النقل: أمريكا شريك استراتيجي والسيسي حريص على تعزيز العلاقات

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على المصالح المشتركة، وأن الولايات المتحدة تعد شريك استراتيجي لمصر، وقدم خلال لقائه الذي يعقد حاليا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة التهنئة إلي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأشار إلي أن الاستثمارات الأمريمية في مصر شهدت زيادة كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأمريكية 21 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التجارة حوالي 8 مليار دولار.وقال إن هناك شراكة كبيرة في مجال النقل مع الشركات الأمريكية وعلى رأسها شركة "بكتل" وشركة "جنرال إليكتريك"، موضحا أن شركة "جنرال إليكتريك" التزمت بمواعيد تسليم الجرارات التي تم التعاقد عليها، حتى في ظل أزمة "كورونا".

واعتبر أن التعاون بين مصر وأمريكا لا يرتقي للحجم الذي تطمح إليه مصر، خاصة أن هناك فرص كبيرة في مجال النقل وغيره من المجالات الأخرى.

وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ قطار العاصمة الإدارية، وأن الوزارة تبحث عن مشغل عالمي لهذا القطار، موضحا أنه يتم العمل على مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مترو أبو قير بالاسكندرية، فضلا عن حزمة مشروعات أخرى كبرى لمد خطوط السكك الحديدية لربط كافة محافظات مصر ببعضها البعض.

وأشار إلي أن مستقبل مصر يكمن في مشروعات اللوجسيتيات والموانىء البرية، موضحا أنه يتم التخطيط للربط البري مع ليبيا من خلال منطقة برية تضمن مخازن للسلع المصرية ويتم توريدها عبر منفذ السلوم، حال استقرار الأوضاع في ليبيا.