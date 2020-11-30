وزير النقل: 90% من راكبي وسائل النقل ملتزمون بارتداء الكمامة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن نسبة التزام المواطنين المصريين بارتداء الكمامة في وسائل النقل تصل إلى 90%.

وأكد "الوزير"، خلال لقائه اليوم، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الوزارة حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازاية، وتطهير كامل ودوري لشبابيك التذاكر بكل المحطات، ومناطق تردد المواطنين مثل الأرصفة وغيرها.

وأشار وزير النقل إلى أن هناك التزاما كبيرا من جانب المواطنين بتلك الإجراءات، وأوضح أن النسبة المتبقية عائدة لمواطنين لديهم مشكلات مع استخدام الكمامات، لكن مسئولي المحطات يصرون على إعطاء المواطنين كمامة حال عدم توافرها لديهم.

وفيما يتعلق بسائقي القطارات والمترو، قال الوزير إنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكنه أكد أنه بعد انتهاء السائقين من العمل يتم إلزامهم بالمرور على مراكز تعقيم وتطهير داخل المحطات.

وأضاف: "نحاول تطبيق التباعد في القطارات، لكنه أمر صعب، ننقل مليون راكب يوميا، لو ركبنا 50% سيكون من الصعب تطبيقها، لكنا حريصون على لبس الكمامات، والتطهير".

وتابع: "أماكن مبيت المهندسين في المشروعات يتم تطهيرها بشكل دوري ودائم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العمالة يتم بشكل حاسم، وفتحنا في كل المشروعات نقاط طبية، كما وفرنا سيارات إسعاف بكل المشروعات".

في سياق آخر قال وزير النقل، إنه تم إصدار قانون لتنظيم النقل البري في مصر، وتم إنشاء جهاز لتنظيم مرافق النقل البري، موضحا أن الوزارة بصدد تشكيل هيئة عامة للنقل البحري لتنظيم شئون قطاع النقل البحري والموانى البحرية.

وأكد "الوزير" أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السكك الحديدية، حيث يتاح نوعان من الاستثمار، الأول يتعلق بإدارة المرافق أو المشروعات التي أقامتها الدولة، والثاني أن تقوم الشركات الخاصة بإنشاء المشروع وتشغيله وإدارته.