"المهندسين" تنظم دورة تدريبية عن كود صيانة المباني لشعبة العمارة اليوم

تبدأ شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، اليوم السبت، تنظيم محاضراتها العلمية في إطار دورات تدريبية مجانية لمهندسي العمارة.

وأعلنت الشعبة عبر صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المحاضرات يلقيها نخبة من كبار أساتذة الهندسة المعمارية من بينهم الدكتور مهندس استشاري حسام البرمبلي، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي سيلقي ثلاث محاضرات في "كود صيانة المباني" وذلك أيام 5، 12، 19 ديسمبر.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مهندس أحمد رضا عابدين، أستاذ العمارة البيئية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محاضرة عن "العمارة البيئية" وذلك يوم 26 ديسمبر، كما سيلقى الدكتور أسامة حسني، أستاذ إدارة المشروعات بالجامعة الأمريكية، محاضرة عن "إدارة المشروعات" يوم 2 يناير 2021، ويلقي الدكتور مهندس أكرم فاروق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، محاضرة عن "العمارة الذكية" يوم 9 يناير.

وأشارت الشعبة أيضا إلى أن الدكتور مهندس أحمد يحيى راشد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة الجامعة البريطانية، سيلقي محاضرة عن "حقوق الحضارة" يوم 16 يناير، وأوضحت أن مدة المحاضرة ساعتان من الخامسة حتى السابعة مساء بمسرح النقابة.

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد أعلنت في وقت سابق عن منحة مجانية تدريبية لشهري ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك لشباب الدلتا في 6 تخصصات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهي منحة مماثلة لما أعلنته النقابة أيضا لشباب المهندسين بالصعيد.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن المنحة تأتي في إطار التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن "مبادرة شباب مصر الرقمية" للمهندسين خريجي سنوات من 2012 حتى 2020، بمناسبة افتتاح مقر المعهد القومي للاتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية، بفروع الدقهلية والمنوفية وذلك في 6 مجالات.