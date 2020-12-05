قناة أمريكية: فريق بايدن يضم كثيرا ممن لا يحترمونه

قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يتقدم في السباق الرئاسي بالولايات المتحدة، اختار العديد من الأشخاص الذين لا يحترمونه لتعيينهم في إدارته المقبلة.

وأشار المذيع تاكر كارلسون في برنامجه على القناة، إلى أن بين هؤلاء المرشحة لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأورد مقطع فيديو من أكتوبر 2019 قالت فيه بساكي إنه "كانت هناك لحظات كثيرة عندما كان حتى أولئك الذين يكنون مشاعر دافئة تجاه نائب الرئيس بايدن يفكرون: ماذا يحدث؟".

وأعاد كارلسون إلى الأذهان موقف المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس من تصريحات النساء اللواتي اتهمن بايدن بالتحرش الجنسي بهن.

وقالت هاريس آنذاك: "أنا أصدقهن وأحترمهن لأنهن تمكنن من الكشف عن قصصهن، وكان لديهن ما يكفي من الشجاعة لذلك".

وأورد كذلك تصريحا للمتحدثة الجديدة باسم هاريس، سيمونا ساندرز التي قالت: "برأيي لا نحتاج إلى البيض في قيادة الحزب الديمقراطي. والحزب الديمقراطي فيه تنوع وهذا يجب أن ينعكس على قيادتنا".

واعتبر كارلسون أن بايدن "يشكل فريقا من أشخاص سيرفضون ركوب ذات المصعد معه هم يكرهونه لكنهم سيعملون معه".