وفاة كاهنين بكورونا في إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة كاهنين اثنين بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية، في إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، وهما القمص أرسانيوس لطفي كاهن كنيسة رئيس الملائكة، والقس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق.

والقمص أرسانيوس لطفي، من مواليد 6 يوليو 1957، وخدم قبل سيامته كاهنًا أمينًا لخدمة الشباب بكنيسة السيده العذراء مريم بإمبابة وسامه الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق كاهنًا في 22 نوفمبر عام 1987، ونال رتبة القمصية في 82 نوفمبر عام 2011.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكاهن الراحل كان نشيطًا ومحبوبِا من الجميع، وقدم خدمات جليلة وتلمذ كثيرين وألمت به في السنوات الأخيرة بعض الأمراض.

وصلى الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلاة تجنيز الكاهن الراحل بمشاركة أسرته فقط، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

أما القس صرابامون عزيز، ولد يوم 10 أغسطس 1973، وسيم كاهنًا بيد الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، في 7 مارس 2008.

وصليت صلوات تجنيزه إلى جانب الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وأسرة الكاهن الراحل وكهنة كنيسته، نظرًا للظروف الحالية، بينما تم عمل بث مباشر لصلاة الجنازة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة ليتمكن شعب الكنيسة من المشاركة في وداعه.

وتقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعزاء إلى الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة الكاهنين، ملتمسا عزاءًا سمائيًا لأسرتي الكاهنين الراحلين ولكل محبيهما وأبنائهما.

وكان عدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصيبوا مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد، ومنهم من تعافى مثل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والقائم مقام البابا السابق، والقمص الراهب رافائيل آفامينا المرشح البابوي السابق، ومنهم من توفى.