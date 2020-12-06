تفاصيل تنفيذ أول قطار سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين"

بدأت وزارة النقل فى وضع الرتوش النهائية لبدء تنفيذ أول قطار سريع فى مصر "العين السخنة - العلمين"، حيث سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وذلك لخدمة جموع الركاب المسافرين.

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تعمل على إدخال وسائل نقل حديثة فى مصر، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن جميع مشروعات النقل تتم بصورة منتظمة وطبقا للجداول الزمنية، موضحا أنه سيتم مواصل كافة المشروعات حتى إذا حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأضاف وزير النقل، فى تصريحات لـ"الوطن"، بأن جميع العاملين والفنيين والمهندسين بمواقع تنفيذ المشروعات ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بيتم تعقيم جميع المعدات المستخدمة لتنفيذ المشروعات سواء فى الأنفاق أو الطرق والكبارى أو السكة الحديد.

وتقدم "الوطن"، التفاصيل الكاملة لتنفيذ مشروع أول قطار سريع فى مصر يمتد من "العين السخنة - العلمين"، وهى كالتالى:

1- بدء تنفيذ أول قطار سريع فى مصر مطلع 2021.

2- يمتد المشروع بطول 438كم من العين السخنة إلى العلمين.

3- المرحلة الأولى من المشروع تمتد بطول 260كم من العاصمة الإدراية حتى برج العرب.

4- تشمل المرحلة الثانية المسافة من برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب حتى الإسكندرية بإجمالي طول 88كم، وكذلك المسافة من العاصمة الإدارية حتى العين السخنة بطول 90 كم.

5- 6 مليار دولار تكلفة تنفيذ أول قطار سريع فى مصر.

6- السرعة المخطط لأول قطار سريع تصل إلى 260 كم/ س.

7- المشروع يربط العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب والإسكندرية.

8- القطارات التي ستعمل بالمشروع عقب انتهاء تنفيذه سيتم تصنيعها بمصنع القطارات الجارى إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.

9- سيتم تركيب أنظمة الإشارات والإتصالات والتحكم بالمشروع من قبل شركة عالمية جارى اختيارها.

10- مشروع القطار السريع سيضم 17 محطة.

11- تنفيذ أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور من خلال شركات وطنية مصرية.