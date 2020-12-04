"وقف الدراسة" الخيار السادس للمصريين بين أفضل إجراءات "تحجيم كورونا"

احتل بند "وقف الدراسة في الجامعات والمدارس"، المركز السادس بين أفضل الإجراءات الاحترازية التي ينبغي على الحكومة المصرية اتخاذها، وفق أحدث استطلاع رأي حكومي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي جاء بعنوان: "تقرير رؤية المصريين لأزمة فيروس كورونا".

وتستعرض "الوطن"، ترتيب الإجراءات، بحسب التقرير الصادر عن "معلومات الوزراء"، والتي جاءت كالآتي:

1- إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، بنسبة 25.2%.

2- فرض الحظر، بنسبة 9.6%.

3- توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد بنسبة 9.4%.

4- منع التجمعات مثل الأفراح والعزاءات والمهرجانات والمعارض.

5- الاهتمام بنظافة وتعقيم الأماكن العامة والشوارع.

6- وقف الدراسة في الجامعات والمدارس.

7- تجهيز المستشفيات والأجهزة والأماكن لاستقبال حالات كورونا.

8- توفير أدوية البروتوكول الخاص بفيروس كورونا.

كانت "الوطن" قد انفردت بنشر نتائج "استطلاع الرأي"، وحسب "التقرير"؛ فإن 10.9% اقترحوا إجراءات أخرى، فيما أن 38.7% من المبحوثين لم يحددوا أفضل الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة كورونا.

ارتفاع الإحساس بخطورة كورونا

ورصد التقرير ارتفاع شعور المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 77.1% من المبحوثين، مقارنة بـ69.8% منهم خلال شهر سبتمبر، كما قلت نسبة من يرونه لا يشكل خطراً لتصبح 13.3% في نوفمبر، بعدما كانت 24.4% في سبتمبر الماضي.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأفاد 31.1% من المصريين، أن هناك التزاماً من الأفراد نحو الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها من قبل الحكومة المصرية لمواجهة كورونا، في مقابل 58.3% أشاروا إلى عدم الالتزام بتلك الإجراءات.

تقييم جهود الحكومة

كما اشتمل التقرير، على تقييم لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحازت تلك الجهود على رضا نحو 79.4%، بواقع 58% يرونها جيدة، و21.4% يرونها مقبولة، و6.6% يرونها سيئة، و13.9% من المبحوثين لم يحددوا اختياراتهم.