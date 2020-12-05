مصدر ينفى خروج مرضى مشتبه في إصابتهم بكورونا من مبرة بورسعيد: غير صحيح

نفى مصدر مسؤول بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي من خروج مرضى بالقسم الداخلي بالمستشفى مشتبه في إصابتهم بكورونا وتسليمهم إلى ذويهم، مؤكدًا أن أي مريض لم يخرج من المستشفى إلى بيته سواء كان مصابًا بكورونا أو الحالات المرضية الأخرى.

وانتتشرت أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد نقص الأكسجين بالمستشفى، ونقل بعض المرضى لمستشفيات ببورسعيد وعزل "أبو خليفة" بالإسماعيلية.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن المستشفى عانى من نقص الأكسجين، ظهر اليوم، مثل مستشفيات كثيرة بسبب جائحة كورونا، موضحًا أنه تم على الفور تخفيف الضغط بنقل 33 حالة مرضية إلى مستشفيات أخرى، فيما نُقلت 25 حالة بصحة جيدة إلى مستشفى التضامن، و5 حالات إلى مستشفى بورفؤاد، و3 إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية.

وأضاف المصدر أنه تتبقى الآن 25 حالة بقسم الرعاية المركزة، و10 حالات بالقسم الداخلي بمستشفى المبرة، موضحًا أن كميات الأكسجين وصلت بالفعل إلى المستشفى.

ووصلت، مساء أمس الجمعة، شاحنة تحمل كميات كبيرة من أنابيب الأكسجين إلى مستشفى المبرة في بورسعيد، بعد أزمة نقص الأكسجين ظهر أمس ونقل بعض المرضى إلى الإسماعيلية.

من جانبه، أشرف الدكتور مصطفى شعبان، المدير المسؤول بمستشفى المبرة، على دخول أنابيب الأكسجين، مطالبًا المختصين بسرعة نقل الأنابيب، مؤكدًا أنه لن ينتظر أن يقل الأكسجين بالمستشفى بعد أن أمر بنقل مصابين إلى مستشفيات أخرى حتى إيجاد حل لأزمة النقص.

وطالب الجميع باستكمال أدوارهم، مؤكدًا أن دقيقة واحدة يمكن أن تنقذ حياة مريض، قبل أن يدخل على الفور إلى مبنى المرضى.