"لمبة حمراء".. طريقة حل أزمة نفاد كارت شحن الكهرباء في وقت متأخر ليلا

في كثير من الأحيان، يتعرض المواطنين المستخدمين لعداد الكهرباء مسبق الدفع إلى موقف انتهاء الشحن الخاص بكارت عداد الكهرباء مسبق الدفع في وقت متأخر من الليل، ما يجعله في حاجة إلى شحنه لعودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

وحتى لا يقع المواطن في حيرة كيفية التصرف في حال نفاد كارت شحن العداد في وقت متأخر من الليل، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التصرف وخطوات شحن كارت الكهرباء في وقت متأخر من الليل، وفق تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كالتالي:

كيفية التصرف حال نفاد كارت شحن الكهرباء في وقت متأخر من الليل

- يعمل عداد الكهرباء مسبق الدفع بنظام التنبيه أولا، حيث إنه يضيء لمبة ذات لون أحمر للإنذار بقرب نفاد الرصيد الموجود في كارت شحن العداد.

- وعند الاقتراب من النفاد بشكل كامل، يتم فصل التيار الكهربائي عن المنزل بالكامل، في إشارة إلى نفاد الشحن.

- وبالرغم من فصل التيار الكهربائي، إلا أن كارت شحن الكهرباء يحتوي على رصيد احتياطي يمكن استخدامه لمدة ساعات قليلة حتى يتم شحن كارت العداد.

- فإذا تم فصل كارت شحن عداد الكهرباء في وقت متأخر من الليل، يمكن استخدام الرصيد الاحتياطي الموجود في كارت شحن عداد الكهرباء، والذي يمكن المواطن من استخدام التيار الكهربائي لساعات قليلة، لحين شحن كارت العداد، من خلال وضع كارت الشحن داخل عداد الكهرباء لتفعيل الرصيد الاحتياطي.

- كما يمكن أيضا شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع في وقت متأخر من الليل من خلال الهاتف المحمول.

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الموبايل

- للتمكن من شحن كارت عداد الكهرباء من خلال الموبايل، يجب أن يكون الهاتف المحمول مدعم لخاصية NFC، من خلال تحميل تطبيق Check NFC.

ـ كما يجب تغيير كارت شحن عداد الكهرباء من الشركة، ليتم استبداله بكارت آخر يدعم خاصية NFC.

ـ يقوم العميل باستخدام تطبيق Sahl gtpay، في عمليات الدفع، في حالة إذا كان نوع كارت العداد جلوبال، وتطبيق خالص وmy fawry إذا كان الكارت من أي نوع آخر.

ـ وعند بدء عملية الشحن، يتم فتح التطبيق الموجود على الهاتف المحمول واختيار شحن كروت الكهرباء واسم الشركة التابع لها.

ـ ثم يتم وضع الكارت في خلفية الهاتف المحمول ليتم قراءة البار كود الخاص بالكارت.

- ثم يتم تحديد المبلغ المطلوب للشحن، واختيار طريقة الدفع من خلال بطاقة ائتمانية.

ـ ثم يتم إرسال رسالة نصية للمستهلك بعدها تفيد بخصم المبلغ من بطاقة الائتمان الخاصة به.

- ثم يتم وضع كارت الشحن بعداد الكهرباء لتفعيل عملية الشحن.