الكهرباء: إجراءات جديدة لتقليل شكاوى المواطنين من الفواتير الخاطئة

ارتفعت نسب تحصيل فواتير الكهرباء لشهر ديسمبر الجاري منذ بدء عملية التحصيل عن مثيلتها من الشهر السابق بشركات توزيع شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة ومصر الوسطى بعد الانتهاء من طباعتها وأعمال المراجعة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون اخطاء.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية اتخذت عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى خفض معدلات شكاوي القراءات والفواتير الخاطئة من خلال تطبيق وتعميم استخدام برنامج "القراءة الموحد" لعداد الكهرباء.

منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء

وأشار حمزة، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن البرنامج يهدف إلى القضاء على أخطاء الفواتير خصوصًا أن البرنامج يهدف إلى منع التلاعب في إدخال القراءة من جانب كشاف الكهرباء وذلك بالتأكد من قيام كشافي الكهرباء بالذهاب إلى المواطنين للحصول على الاستهلاك الفعلي لهم بتسجيل القراءة الحقيقية للعداد من خلال أخذ صورة لقراءة العداد وتسجيلها بشكل مباشر في البرنامج.

وأوضح أن البرنامج يقوم بتسجيل القراءة إذا كانت استهلاكًا فعليًّا للمواطن وعدم تسجيلها إذا كانت قراءة شاذة أو قيام الموظف بتسجيل متوسط استهلاك ما يتيح الدقة والسرعة أثناء الحصول على الاستهلاك لافتا إلى أن برنامج القراءة الموحد جرى تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، ويجري تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترِك ليتم تسجيله من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب في هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن في أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط بعد تزايد شكاوي القراءات والفواتير الخاطئة.

ولفت إلى أن شركات التوزيع تقوم بتنفيذ عدد من الخطوات قبل إصدار الفواتير تبدء من التفريغ للوحدات على برنامج القراءات، واستخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ مع مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

واشار إلى أنه بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار" ويتم مراجعتها ويجري إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة لافتا إلى أنه فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للمحصلين الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من اول يوم في الشهر.

وألمح غلة أنه في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121 يجري بحثها فورا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

أوضح أيضا أن الوزارة قامت بتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد من خلال تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات باستخدام "كود السداد الإلكتروني" الموجود على إيصال فواتير الكهرباء ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg)، لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام - دفع فواتير) إضافة إلى 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية و120 ألف نقطة تحصيل لشركة فوري و12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير إضافة الي مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة و10آلاف ماكينة صراف "ATM" موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول "خدمات الكهرباء الذكية" لتقديم الخدمات لكافة العملاء بتقديم 3 خدمات وهى (إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة) إضافة إلى أنه يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة على بوابة التحول الرقمي "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

وأشار إلى أنه بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع هناك أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء و 80 ألف نقطة شحن كروت "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية إضافة إلى 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعى".