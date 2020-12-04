"لو بتنقل من شقتك".. 8 إجراءات لإخلاء مسؤوليتك أمام شركة الكهرباء

نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي ينتقل من شقته لأخرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإخلاء مسؤوليته أمام شركة توزيع الكهرباء التابع لها، من خلال نقل التعاقد على الكهرباء إلى المستهلك الجديد.

وجاءت الإجراءات وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على النحو التالي:

1- حضور المتعاقد الأصلي مع شركة توزيع الكهرباء إلى إدارة الكهرباء التابع لها العقار.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد والمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، وصورة عقد الإيجار أو الملكية، والأصل للاطلاع عليه.

3- في حالة عدم حضور المتعاقد مع الشركة بنفسه، تقدم صورة من توكيل رسمي عام، وصورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع.

4- في حالة وفاة المتعاقد الأصلي "المتنازل" يحضر صورة من إعلام الورثة، وتنازل موثق من الورثة، مع إحضار الأصل للاطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.

5- إحضار إيصال كهرباء حديث لعداد الكهرباء المركب بالشقة.

6- يتم التوجه لإدارة الكهرباء بالمنطقة التابع لها العقار.

7- ملء استمارة طلب تغيير التعاقد على عداد الكهرباء، ودفع الرسوم المطلوبة.

8- سداد أي مستحقات سابقة لشركة توزيع الكهرباء.

من جهته، قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، إنه تم التوسع في التطبيقات الإلكترونية التي تشحن الكروت الذكية لعدادات الكهرباء، ضمن مبادرة التحول الرقمي الذي تسعى له الحكومة المصرية؛ إذ أن الوزارة أتاحت منصة إلكترونية لتقدم الخدمات المختلفة الخاصة بالكهرباء، والتسجيل بها مجاني.

وأوضح "حمزة" أن المباني المخالفة التي تتعامل بنظام الممارسة، ستحول من نظام الممارسة لـ"العداد الكودي"، من خلال طلب يقدمه المواطن على المنصة.