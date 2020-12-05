البابا يبحث الإعداد للاحتفال العالمي بمرور 2000 سنة على قيامة المسيح

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الوفد الكنسي السويسري الذي يقوم بالإعداد لاحتفالات عيد القيامة المجيد لعام 2033 والذي يوافق مرور ألفي سنة على قيامة السيد المسيح، حسب الاعتقاد المسيحي، حيث سيقام احتفال عالمي تشترك فيه جميع كنائس العالم.

من جهة أخرى، استقبل البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار خلال اللقاء مناقشة حول تشجيع الباحثين والمخترعين من الشباب المصري بوسائل عديدة كالمسابقات والمقابلات التليفزيونية مع رجال الأعمال والتي تساهم في دفع العمل البحثي وتقديم الاختراعات التي تفيد الحياة الإنسانية.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أطلق حملة جديدة للبابا تواضروس الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "فرحة عظيمة" عبارة عن مقاطع مصورة صغيرة يومية تبث خلال فترة صوم الميلاد الذي بدأ الشهر الماضي ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

وكانت أجندة البابا تواضروس، ضمت خلال الفترة الماضية المشاركة في مؤتمر عن الخدمة عبر تطبيق زووم التقى فيه بحوالي 500 من كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجوري الأسقفين العامين بالإيبارشية.

وألقى البابا خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، أولاها محاضرة بعنوان "عمل النعمة في الخدمة" من خلال الأصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "الخادم" من خلال رسالة تيموثاوس الثانية (٤ : ١ - ٥)؛ والمحاضرة الثالثة عن "المخدوم" من خلال رسالة فيلبي (٢ : ١ - ٥).

واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب البابا بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا بفرح وامتنان شديدين مع البابا الذي أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات في المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التي تواجههم في الخدمة هناك.