جامعة حلوان توضح سياسة تطبيق الإيميل الجامعي بنظام الدراسة أون لاين

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من رفع 90% من المقرررات الدراسية الجامعية بالكليات المختلفة على المنصات الإلكترونية التعليمية المختلفة المتاحة للطلاب للدراسة أون لاين، في إطار تطبيق الجامعة نظام التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، سواء كانت منصة مايكروسوفت التعليمية أو المنصات المتاحة على مواقع الكليات المختلفة.

نجم: عمل 180 ألف إيميل جامعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن امتحانات الميدتيرم تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنه لن يتم رصد أي حالات إصابة مؤكدة بين الطلاب حاليا أثناء الامتحانات بكورونا، مشيرا إلى أن أي حالة اشتباه يتم رصدها، يتم عزلها فورا والسماح لها بالذهاب للمنزل ومتابعتها لحظيا من قبل الإدرات المختصة، وكذلك عزل المخالطين للحالة فورا والسماح لهم بالدرالسة أون لاين من المنزل حتى يتم التأكد من سلامة صحتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة انتهت من إنشاء 180 ألف إيميل جامعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لمتابعة أعمال الدراسة أون لاين من خلال، الدخول إلى السيستم الخاص بالفرقة ومتابعة المحاضرات والتدريبات والاختبارات التي يتم بثها وتحمنيلها على المنصات التعليمية، موضحا أن نظام التعليم أون لاين هو جزء من تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات، مشيرا إلى الإيميل الجامعي يتيح للطالب التعامل بسهولة ويسر فيما يتعلق بطرق الدراسة وكذلك أداء الاختبارات، وكذلك سهولة التعامل بالنسبة لعضو هيئة التدريس في إيصال المادة العلمية وإجراء الاختبارات على أكمل وجه.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة على طريقة التعامل مع المنصات التعليمية وكيفية التعامل والتواصل مع الطلاب من خلال الإيميل الجامعي وكذلك وضع الجداول وبث المحاضرات ووضع الاختبارات التدريبية للطلاب، مشيرا إلى أن نظام التعليم الهيجن ساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالجامعات مما يسهم تقليل الكثافات الطلابية بالجامعة مما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.