جامعة حلوان عن مصابيها بكورونا: متكفلون بالعلاج.. وبنبعته للمنازل

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه أمس، تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بوجود 220 حالة إصابة بفيروس كورونا في الجامعة، وهو الأمر العار تماما من الصحة، حيث إنه ومع نهاية الأسبوع الخامس في الجامعة منذ بدء الدراسة تبين وجود حالات مشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا لم تتعد الـ70 شخصا.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن الجامعة ليست جهة لإعلان مصابي فيروس كوورونا، ولكنه الأمر الذي يخص وزارة الصحة والسكان، والاشتباه في ظهور أي أعراض على الطلاب يعني بالضرورة الإصابة بفيروس كورونا: "الحالات اللي الشك فيها عالي بنطلب منهم العزل المنزلي وبيتم ده من خلال عيادة فيروس كورونا في الجامعة ومتابعتهم منزليا، وبنقولهم اعزلوا نفسكم من فضلكم".

وأوضح أنه وبالنسبة للحالات المصابة وثبت إجابيتها كانت حالات خفيفة في أعراض الإصابة، وتم عزلها منزليا، ويتم المتابعة تليفونيا مع هؤلاء بشكل يومي للاطمئنان: "الجامعة متكفلة بالعلاج، دول ولادنا واللي مبيقدرش يبعت حد يجيب العلاج إحنا بنبعتهوله لحد منزله".

وأكد أنه يجب عدم تهويل موقف الإصابات بفيروس كورونا في الجامعة، حيث إن إدارة الجامعة معها كافة بيانات مصابي فيروس كورونا والمشتبه بإصاباتهم أيضا، وكذا ممن ظهر عليهم أعراض الإصابة بدون ثبوت إصابتهم بالفيروس: "لا تهويل ولا تهوين".

وأشار إلى أن جامعة حلوان شددت من إجراءاتها عند البوابات وأماكن التجمع لمنع التجمعات والتكدسات فيما بين الطلاب، وبالتالي لمنع انتشار فيروس كورونا فيما بينهم.

وتابع: "من 10 أيام لقيت فيه كثافة عالية في الجامعة، وعرفت أن وجود طلاب الانتظام مع الانتساب هو السبب، لأن الفرقة الأولى عندنا 51 ألف طالب، منهم 13 ألف انتساب، ومنعنا تواجد الانتساب مع الانتظام، وقررنا أن الانتساب ييجي يومي الجمعة والسبت، والدكاترة بتضحي وهتنزل أيام إجازتها".