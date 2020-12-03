جامعة حلوان: خطة للأنشطة الطلابية 2020 وفقا للإجراءات الاحترازية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنّ مصر لها شخصية متفردة عن العديد من الدول وتتمتع بخصوصية، موضحا أنّ الحملة الفرنسية لمصر، أثمرت عن صحوة لم تكن موجودة، كما أضاف أنّ التكنولوجيا والتقدم تستلزم وجود ازدواجية بين التعليم والصناعة.

وأضاف الفقي، أنّ مصر الإسلامية هي التي تقود مفهوم الدعوة ومفهوم الدولة الإسلامية، كما لا توجد بها أي طوائف مختلفة، بل تتمتع بنسيج واحد.

وتابع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنّ الأنشطة الطلابية والندوات الثقافية المختلفة، لها دور بارز في تنمية وعي الطلاب وقدراتهم، تؤهلهم على العمل الجيد والتميز ومجابهة تحديات المستقبل بعد انتهاء مراحل دراستهم.

وأوضح خلال كلمته في الندوة التي نظمتها جامعة حلوان، بعنوان "ماذا يدور حولنا؟"، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية وعمداء الكليات المختلفة والمئات من الطلاب بمختلف الكليات، أنّ الجامعة وضعت خطة كبرى للأنشطة الطلابية سيتم تطبيقها خلال العام الجامعي 2020/2021.

وأكد أنّها ستكون متماشية مع تطبيق الجامعة والتعليم العالي، الإجراءات الاحترازية الكاملة، مشيدا بدور الدكتور مصطفى الفقي السياسي خلال الفترة الماضية، وكيف كان له دور سياسي وإقليمي دولي في العديد من الفترات التي مر بها الوطن.

واستطرد رئيس جامعة حلوان، أنّ اختيار الدكتور مصطفى الفقي للندوة نظرا لتاريخه العظيم والدور الرائد في مصر الفترة الماضية: "صباح اليوم فوجئت بطالب يقابلني ويبلغني برغبته هو ووالدته حضور الندوة وتم تلبية طلبه".

وتأتي الندوة في إطار الموسم الثقافي لجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب.