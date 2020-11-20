رئيس جامعة حلوان: لدينا 27 حالة اشتباه بكورونا بين الطلبة

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن العدد الحقيقي لمصابي كورونا في الجامعة بين الطلاب.

وقال "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن عدد الذين يعانون من أعراض الاشتباه بمرض فيروس كورونا، وصل لـ72 حالة مشيرًا أنها حالات اشتباه يٌطلب منها العزل منزليًا وأن يعزل أصدقاؤه المقربون منه لمدة أسبوع، لافتًا أنهم يتم متابعتهم تلفونيًا.

وشدد "نجم" على أنه لا توجد أي حالة من هذه الحالات استدعت نقلها للمستشفى أو وضعها في العناية المركزة، مشيرًا أن أغلب من أنهى العزل المنزلي رجع للجامعة ويمارس حياته بشكل طبيعي ويحضر المحاضرات في الجامعة.

وأشار رئيس جامعة حلوان أنه لا تهويل ولا تهوين ناحية إعلان الإصابات بفيروس كورونا، مضيفًا: "الإصابة بكورونا لا تشين أحد"، مؤكدًا أن الجامعة تؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة والتباعد وارتداء الماسك، لافتًا أن حالات الاشتباه لا يمكن الجزم بأنها حالات كورونا.

وأوضح "نجم"، أن عيادة فيروس كورونا في الجامعة تتابع الطلاب المشتبه بإصابتهم بالفيروس في منازلهم وتتصل بهم في منازلهم بشكل يومي ويقومون بإرسال الدواء لهم في منازلهم.