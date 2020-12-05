1.4 مليار جنيه لتبطين وتكسية الترع بالمنيا

حققت المنيا معدلات إنجاز كبيره بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين وتكسية الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، إذ تسابق الجهات المنفذة الزمن للانتهاء من المشروع حفاظًا علي الموارد المائية.

وتابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال تبطين ترع الديروطية، وكوم الزهير، ومنهرى، وأبيوها، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وتفقد حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير في مركز المنيا، مشروع تبطين وتكسيه المرحلة الثانية من ترعه زكريا ونزلة الفلاحين لمتابعة جودة العمل، وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 70%.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تكثيف حملات المتابعة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها من المرحلة الأولى من تبطين الترع، وما تم تنفيذه حتى الآن وما سيتم تنفيذه ضمن خطة وزارة الري في الفترة القادمة، حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم وبتكلفة قدرها 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

أكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة المقبلة.