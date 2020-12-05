"مصر تستطيع" يطلق الجلسة الحوارية الثانية بمشاركة عدد من الوزراء

تنطلق اليوم السبت، الجلسة الثانية من الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يعد النسخة السادسة من سلسة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وتأتي هذه الدورة بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال، وبمشاركة نخبة من أبرز علمائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من رجال الصناعة في مصر.

تضم الجلسة لقاءات مباشرة بمشاركة السادة الوزراء وثلاثة من أبرز علماء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات: استخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج وتطوير الصباغة وآليات النسيج، وغيرها.

الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، ورئيس القسم للتعينات الخاصة ومدير برنامج ماجستير الهندسة بكلية الهندسة بجامعة ولاية نورث كارولينا؛ يعمل بكلية الهندسة، ويشارك في البحوث بكلية الغزل والنسيج يتمتع الدكتور برهام بخبرة معرفية واسعة في استخدام تقنية بلازما الغلاف الجوي لتعزيز خصائص النسيج وإنتاج مضادات الميكروبات وطارد الحشرات وطارد البقع وتضمين الأدوية، وبالتالي إنتاج منسوجات متعددة الوظائف.

الدكتور أحمد الشافعي، خبير الكيمياء العضوية: رائد مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، أستاذ ورئيس برنامج كيمياء البوليميرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة ولاية شمال كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على درجة الدكتوراة في علوم الألياف والبوليمرات من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

حاصل على درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، له أكثر من 244 بحثا منشور في الدوريات العالمية ذات التأثير.

الدكتور عبد الفتاح صيام أستاذ متميز "مسمى أستاذية تشارلز كانون للغزل والنسج" ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية، كما أشرف على ما يزيد عن 100 رسالة ماجيستير ودكتوراة في تطوير صناعة النسيج، وصاحب 18 براءة اختراع مشارك و6 براءات اختراع مسجلة باسمه عالميا في هذا المجال. حاصل على درجة الدكتوراة في علوم الألياف والبوليمرات من كلية ويلسون للغزل والنسيج بجامعة نورث كارولينا الأمريكية.

*حاصل على درجة الماجستير والبكالوريوس في هندسه الغزل والنسيج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمصر.