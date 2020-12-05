محافظ القاهرة: إنشاء امتداد لسوق الجمعة الجديد لاستيعاب الباعة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن سوق التونسى الجديدة مقامة على مساحة 30 ألف متر مربع وتحيط بها شوارع خارجية بمساحة 40 ألف متر مربع وتقدر تكلفة إنشائها بنحو 300 مليون جنيه لتستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين في 5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسي.

وتتكون السوق من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 مترا مربعا إلى 50 مترا مربعا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والييادوات الصحية، بالإضافة الى 124 محلا تضمها سوق لاستيعاب كل الأنشطة الموجودة بالسوق القديمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة أعمال تسكين الباعة بسوق التونسى الجديدة بالبساتين والتي تضم 667 محلا وذلك بعد إزالة سوق التونسي القديمة بحى الخليفة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالي وحضاري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديدة قربه من موقع السوق القديمة حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا يبعد إلا كيلو مترا تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق تتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد، ما يوفر سهولة اتصاله بكل مناطق القاهرة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن السوق مراقبة بالكامل بالكاميرات ومحاطة بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الادارية.

وأضاف المحافظ أنه يجرى حاليًا إنشاء امتداد للسوق على مساحة 3500 متر مربع لاستيعاب كافة الباعة من المنتظر الانتهاء منه بنهاية الشهر الجارى.

كما تفقد المحافظ موقع السوق القديمة أسفل كوبري التونسي ووجَّه بسرعة رفع أي مخلفات مترتبة على أعمال الإزالة وتمهيد الطرق، كما شدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدى إلى السوق الجديدة لتيسير وصول المواطنين إليه.

يذكر أن السوق القديمة الذي تمت إزالته كان يقع على مساحة تصل لـ 2000 متر مربع تبدأ من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة فى أى وقت فى حال نشوب حريق بالمنطقة نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأحمد جودة رئيس حي البساتين وعدد من مسؤولي شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات المحافظة.