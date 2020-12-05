محافظ القاهرة: تمكنا من القضاء على "سوق الجمعة" أكثر الأسواق عشوائية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تمكنت من القضاء على أكثر الأسواق عشوائية، وذلك بالانتهاء من إزالة سوق التونسي القديم بالخليفة المشهور بـ" سوق الجمعة"، وذلك تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بضرورة القضاء على العشوائيات وخلق حياة كريمة وآمنة المواطنين، موضحا أن محافظة القاهرة طوت صفحة من صفحات ملف الأسواق العشوائية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تابع الانتهاء من أعمال إزالة سوق التونسي القديم بالكامل، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي الخليفة ودعم رجال الشرطة الذين لم يدخروا أي جهد في سبيل الانتهاء من إزالة السوق العشوائي بالكامل، ووجه المحافظ بضرورة سرعة رفع مخلفات إزالة السوق وتمهيد الطرق بالموقع لتيسير أعمال مشروع كوبري محور الحضارات.

وأشار المحافظ إلى حرص العاصمة على عدم الإضرار بأي بائع جراء إزالة السوق القديم والنقل للسوق الجديد، مع الحرص على ضمان إقبال المواطنين على السوق الجديد عن طريق تمهيد الطرق المؤدية إلى السوق الجديد لسهولة وصول المواطنين له وتشجيعهم على الإقبال عليه.

وأوضح أن السوق الذي تم إزالته كان يقع على مساحة شاسعة، حيث تتوسطها 3 شوارع رئيسية يمتد طولها لنحو 2000 متر، وعرض مماثل تبدأ من كوبري التونسي حتى خلف مجزر البساتين الآلي وداخل مقابر التونسي، وكان يحتوي على مئات العشش من البوص والأخشاب بصورة عشوائية مما نجم عنه نشوب العديد من الحرائق المدمرة وكانت تنذر باحتمال وقوع كارثة بيئية وصحية وإنسانية في حال نشوب حريق كبير بالمنطقة، نظرا لتلاصق العشش والمواد شديدة الاشتعال بالمنطقة.

وأشار إلى أنه لا مجال لعودة العشوائيات مرة أخرى، حيث تعمل الدولة جاهدة على القضاء على العشوائيات من أجل حياة أفضل للمواطنين، حيث تم إزالة العديد من المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى مشروعات إسكان بها كل الخدمات والمرافق والوحدات السكنية جاهزة.