محافظ القاهرة: استمرار نقل 1411 أسرة من الهجانة إلى إسكان "أهالينا"

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشائه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة أسفل خطوط الضغط العالي ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة إزالة تعارضات إقامة محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة والتي تمثل خطر على الصحة العامة لإقامتها أسفل خطوط الضغط العالي.

واضاف المحافظ ان إنشاء تلك المحاور يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين، حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير.

وتابع أنه سيتم إزالة 516 عقار بإجمالي 1411 أسرة من عزبة الهجانة تم تسكين 269 أسرة منهم حتى الآن بمساكن "أهالينا 2" بحي السلام في شقق مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

وتواصل محافظة القاهرة الأعمال الجارية لإزالة 348 عقار بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والتي تقع على مساحة 7,5 فدان.

وقال محافظ القاهرة إن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع "المحروسة 1" بحي السلام ثان.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين من وحدات صحية ومركز شباب ومدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقي سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها في تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.