حركة رسامات وترقيات للرهبان بالأديرة القبطية في سوهاج والقدس

شهدت الأديرة القبطية الأرثوذكسية، حركة رسامات وترقيات للرهبان في مصر والقدس، خلال الساعات الماضية.

حيث شهد دير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم "مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة" سيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيسية.

كان الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير، قد صلى القداس الإلهي بالدير، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الرهبان الأربعة، وهم: "الراهب القس سوريال الأورشليمي، والراهب القس غبريال الأورشليمي، والراهب القس مكاريوس الأورشليمي، والراهب القس رافائيل الأورشليمي".

حضر الصلوات وفود الطوائف المختلفة بالأراضي المقدسة، المطران ثيؤدوسيوس (عطالله حنا) رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس ورهبان دير السريان الأرثوذكس، ورهبان دير الأرمن الأرثوذكس، وبعض الرهبان من طائفة اللاتين.

وفي سوهاج، شهد دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بالجبل الغربي بسوهاج، صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، وكذلك سيامة ثلاثة من رهبان الدير في درجة القسيسية وذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم عقب انتهاء صلوات الرهبنة.

شارك في الصلوات من مطارنة وأساقفة الكنيسة، إلى جانب الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والمشرف على الدير: "الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشا والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط".

والرهبان الجدد هم: "الراهب رافائيل البيجولي، والراهب بيشوي البيجولي"، والقساوسة هم: "الراهب القس ميخائيل البيجولي، والراهب القس أرسانيوس البيجولي، والراهب القس ابسخيرون البيجولي".

كما شهد دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، رسامة اثنين من رهبانه الكهنة في رتبة القمصية إلى جانب سيامة ثلاثة من الرهبان في درجة القسيسية، وسبق ذلك صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها أسقف ورئيس الدير الأنبا أولوجيوس، وشاركه ستة من مطارنة وأساقفة الكنيسة، هم: "الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيحول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط".

والرهبان الجدد هم: "الراهب داود الشنودي، والراهب شاروبيم الشنودي، والراهب فلتاؤوس الشنودي".

والقسوس الجدد هم: "القس ثاؤفيلس الشنودي، والقس إيليا الشنودي، والقس غبريال الشنودي".

أما القمصان الجديدان، هم: "القمص يسطس الشنودي، والقمص يوحنا الشنودي".