مسؤول سابق بـ"النجيلة": يمكن لمن أجريت عليهم تجارب كورونا أخذ عقار فايزر

قال الدكتور محمد علام، نائب رئيس مستشفى النجيلة السابق، إنه لا توجد أى مشكلة في أخذ أى لقاح لفيروس كورونا حين توافره، للأشخاص الحاصلين على اللقاح الصينى والمشاركين فى التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا تحت شعار "من أجل الإنسانية" والتى شاركت فيه مصر بـ3 آلاف مبحوث.

وتابع "علام" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن لقاح فيروس كورونا لن يكون متوافرا إلا خلال شهر أبريل المقبل، وجميع اللقاحات المتوافرة لن تحل مشكلة الفيروس.

وأضاف: مصر من الدول التى تحتاج إلى كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا المعتمد، لذلك الحل الوحيد أمامنا هو التعاقد مع عدد من الشركات سواء لقاح صينى أو فايزر أو أكسفورد وغيرها، مشيرا إلى أن اللقاح سيتوافر بداية العام ولكن فى عدد محدد فقط والنتائج التى تعلن ما زالت أولية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان،عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 117583 حالة من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.