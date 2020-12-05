"الصحة" تحسم الجدل حول أعراض الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، الأمر الذي يسبب الحيرة والقلق لدى الكثير من المواطنين، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد المصابين.

وحسمت الوزارة الجدل حول أعراض كل من الفيروسين وقالت إن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأوضحت اعراض الإنفلونزا الموسمية والتى تتمثل فى "ارتفاع فى درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وتابعت: هناك عدة طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وهى غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، واستخدام المطهرات الكحولية على اليدين فى حال عدم توفر الماء.

"الصحة": يجب تجنب التصرفات الخاطئة التي تساعد على الإصابة بالإنفلونزا

وأشارت إلى مجموعة من التصرفات الخاطئة التى يجب البعد عنها ومنها تجنب لمس العينين والأنف والفم وتجنب المخالطة اللصيقة بأي مريض وتجنب المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلونزا منتشرة في منطقتك، وغط فمك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس ثم غسل اليدين، والتعقيم والتطهير بكثرة على الطاولات والمقابض ومفاتيح الإضاءة.

وأكدت الوزارة على ضرورة ممارسة العادات الصحية لحياة أفضل والاهتمام بممارسة الرياضة وأخذ قسط كافى من النوم وشرب كميات وفيات من السوائل.

وفى حال الإصابة بالإنفلونزا عليك عدم المساعدة فى انتشارها كالبقاء فى المنزل وعدم مخالطة الاخرين حتى تمر 24 ساعة على زوال الحمي.

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف