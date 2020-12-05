خيانة وسرقة وانتقام.. تفاصيل مقتل 11 سيدة بالقاهرة والجيزة خلال شهر

على مدار 27 يوما شهدت مديريتا أمن القاهرة والجيزة 11 جريمة قتل سيدات، كشفت التحريات تحت إشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، واللواءين نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومحمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن سبب تلك الجرائم الخيانة الزوجية والسرقة والانتقام، وألقي القبض على جميع المتهمين فى تلك الجرائم وأحيلوا إلى النيابات المتخصصة وكان أبرز تلك الجرائم..

شاب يذبح زوجة شقيقه

"هي اللي قتلت أمي" كانت هذه كلمات الشاب المتهم بذبح زوجة شقيقه فى حلوان، حيث تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بها 16 طعنة متفرقة بالجسد وجرح 4 سم بالرقبة، تم تشكيل فريق من المباحث انتقل ضباط مباحث القسم إلى مسرح الجريمة، تبين أن المجني عليها في نهاية العقد الرابع من العمر ومتزوجة ولديها أسرة مكونة من 4 أشخاص.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث شقيق زوج المجني عليها، وبالفحص تبين أنه مريض نفسيا، وبمناقشته قرر أنه قتل الضحية انتقاما منها ظنا أنها وراء قتل أمه منذ 7 سنوات.

خليجي يقتل صديقته

تخلص شاب خليجي من صديقته تحمل نفس الجنسية بعد نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حيث تبين من التحريات أن المتهم ألقى الضحية من الطابق الخامس، بعد حدوث مشاجرة بسبب علاقتهما سويا ووجود خلافات سابق، وأوضحت التحريات أن المتهم استعان بـ3 من أصدقائه للتخلص من الجثة فتم ضبطهم جميعا وأحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

عاطل قتل مريضة السرطان

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في كشف غموض واقعة العثور على جثة "مسنة" 76 سنة، داخل مسكنها، مصابة بعدة طعنات بالجسم، بمنطقة روض الفرج.

وتبين من التحريات أن شابا من جيرانها وراء الجريمة.

ودلت تحريات المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير البحث الجنائي، أن المجني عليها مقيمة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها جرح ذبحي وعدة طعنات متفرقة بالجسم، وتبين سرقة (هاتف محمول- مبلغ مالي- غويشة مقلدة).

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شاب 27 سنة، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية ومن جيران القتيلة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

انتحار زوجة من التاسع

تخلصت زوجة من حياتها في منطقة المرج، حيث ألقت نفسها من الطابق التاسع وذلك بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها في وضع مخل، وقررت النيابة حبس العشيق بعد الاستماع إلى رواية والدة الزوجة المنتحرة، وكانت أقوال والدة المتوفاة سببًا في إخلاء سبيل الزوج بعدما نفت عنه تهمة قتلها وإلقائها من شرفة المنزل، وقالت إن ابنتها هي التي ألقت نفسها من بلكونة شقتها خجلًا من الفضيحة.

وقالت والدة الزوجة المتوفاة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، إنها تلقت اتصالًا من زوج ابنتها أخبرها أنه ضبط ابنتها متلبسة بالزنا داخل منزل الزوجية، فتوجهت إليه وأثناء صعودها على سلالم العقار أسرعت ابنتها بإلقاء نفسها من الطابق التاسع وقررت النيابة حبس العشيق بتهمة الزنا وإخلاء سبيل الزوج بعد الاستماع لرواية والدة الضحية.

فتاة تشنق صديقتها

تخلصت فتاة من صديقتها العروس داخل شقة الأخيرة بهدف سرقتها، حيث تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، بلاغا من عامل يفيد بأنه ذهب لزيارة شقيقته فعثر عليها جثة هامدة، فأسرع بإبلاغ زوجها.

وتبين من معاينة الشقة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها.

وبسؤال زوج العروس وهو عامل، قرر أنه تركها صباح يوم الجريمة في المنزل وذهب إلى عمله كما يحدث يوميًا، لكنه عقب وصوله إلى العمل بقرابة ساعة ونصف الساعة، تلقى اتصالًا من شقيق زوجته، أخبره بالعثور عليها جثة هامدة داخل الشقة.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبفحص الكاميرات والمترددين على شقة المجني عليها تلاحظ زيارة فتاة في نهاية العقد الثاني من العمر، للمجني عليها، وجرى ضبطها وبمناقشتها اعترفت بأنها قتلت المجني عليها بهدف السرقة.

قتل ابنته لرفضها الزواج

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على مزارع لاتهامه بقتل ابنته، ودلت التحريات أن المتهم اعتدى بالضرب على ابنته بسبب رفضها الزواج.

وتبين من تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، أن الأب المتهم اعتدى على ابنته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرفضها الزواج بشاب تقدم للارتباط بها، مؤكدا أنه لم يقصد قتلها، وكان يهدف إلى تأديبها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

شاب يقتل خالته

اعترف شاب بتفاصيل قتل خالته فى منطقة بولاق الدكرور بهدف السرقة، وقال المتهم فى التحقيقات إنه قرر الاستيلاء على مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها، لعلمه باحتفاظها بها داخل منزلها، وبسبب مروره بضائقة مالية.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه توجه لمنزل المجنى عليها فى ساعة متأخرة من الليل قاصدًا سرقته إلا أنها اكتشفت وجوده، وحينما استغاثت بالصراخ كتم أنفاسها، وسدد لها عدة طعنات نافذة أودت بحياتها، وفر هاربًا وبحوزته المسروقات.

وتم ضبطه وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

جامعي يقتل والدته وشقيقه

شهدت منطقة حدائق الأهرام مذبحة أسرة راح ضحيتها 2 من أسرة واحدة على يد نجلهم الطالب، وتبين من التحريات الأولية، أن شابا فى بداية العقد الثاني من العمر، تخلص من حياة والدته وشقيقه، وشرع فى قتل زوج شقيقته.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم ارتكب الجريمة بسبب خلافات عائلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ والنيابة العامة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم .

فتاة تشنق شقيقتها

شهدت منطقة الوراق جريمة عائلية، حيث تخلصت ربة منزل من شقيقتها بهدف الهروب من المنزل، ودلت التحريات والتحقيقات أن صباح يوم الجريمة كانت المتهمة مقيدة بالأحبال في سريرها، فادعت أنها تعاني من مغص حاد، يحتاج إلى دخولها الحمام، لكن شقيقتها رفضت، فظلت تتوسل إليها، حتى أحضرت سكينا لفك قيودها، وعقب تحريرها من الأحبال، خطفت السكين من شقيقتها، وسددت لها طعنها ثم شنقتها بالحبال، ثم فرت هاربة إلى خارج المنزل، واتصلت بزوجها عرفيا، لكنه رفض مقابلتها، فظلت هاربة حتى ضبطتها الشرطة.

جامعي يقتل شقيقته

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على جامعي لاتهامه بقتل شقيقته، والشروع فى قتل زوجة شقيقه داخل منزلهما ببولاق الدكرور، وتبين من التحريات أن سبب الجريمة خلافات عائلية.

تلقى المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها والشروع فى مقتل زوجة شقيقها.

انتقل فريق من ضباط المباحث، وتبين أن وراء الجريمة شقيق القتيلة وأن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الضحية والمتهم فتطورت إلى مشاجرة وانتهت بمقتل المجني عليها والشروع في قتل الثانية أثناء الدفاع عنها تم ضبط المتهم وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

3 سيدات قتلن العجوز

تخلصت 3 سيدات وعاطل من حياة ربة منزل بمنطقة إمبابة بهدف السرقة، وتبين من التحريات أن المتهمين هم (عاطل – له معلومات جنائية مسجلة، وربتى منزل، وطالبة).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وأقرت إحدى ربتى المنزل أنه نظراً لإقامة والدتها بذات العقار محل إقامة المجنى عليها وارتباطهما بصلة قرابة فاتفقت مع باقى المتهمين على قتلها وسرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام باقى المتهمين بالتوجه إلى منزل المجنى عليها ومراقبتها ورصد تحركاتها وتخلصوا من القتيلة وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.