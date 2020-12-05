مي العيدان تقاضي أحمد بدير بسبب التشكيك في جنسيتها: "هوريك"

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقاضاة الفنان أحمد بدير، بسبب التشكيك في جنسيتها، حسب قولها.

وكتبت مي العيدان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "أعلن أنا مي العيدان أني وكلت المحامي بدر باقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بإحدى القنوات، وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحالة الشاذة، وشكك بجنسيتي، عندما قال هذا إذا كانت كويتية أصلًا".

وتابعت: "وأنا أقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابة العامة، وبيننا القضاء".

وقبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، نشبت أزمة بين النجم أحمد بدير، والمذيعة الكويتية مي العيدان، وصلت إلى تهديد الفنان الكبير بمقاضاة الإعلامية، بتهمة السب والقذف بحقه.

بداية الأزمة، عندما قامت مي العيدان، بنشر صورة "سارة" نجلة الفنان أحمد بدير، عبر حسابها على "إنستجرام"، وقولها: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير، والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع".

الأمر الذي دعا سارة ابنة أحمد بدير، للرد على ما كتبته مي العيدان، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقولها: "طيب أنا صحيت من النوم النهارده، لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان (الإعلامية!)".

وتابعت: "أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر، وخصوصا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضح لك كام حاجة كده، أولًا: أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، وماحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا".

واستطردت سارة أحمد بدير "ثانيًا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة، عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة، مع احترامي لكل الفنانين طبعا، ثالثًا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت، وأخيرًا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".

وقامت مي العيدان، بنشر ما كتبته ابنة أحمد بدير، عبر حسابها بـ"انستجرام"، وعلقت بقولها: أولًا من قال إني سخرت منه، أنا قلت عنه أقرع وأهو فعلا أقرع وأشوف اكثر مشاهده في مسرحياته وأفلامه اللي يسخر هو من قرعته وسهير البابلي تفت على قرعته في رَيَّا وسكينة، أشوف ما تكلمتوا".

وأعلنت سارة أحمد بدير، اتجاه والدها لمقاضاة المذيعة الكويتية، عبر حسابها بفيس بوك، قائلة: "إيمانًا منا بأهمية التصدي لظاهرة وآفة التنمر التي أصبحت منتشرة في المجتمع، قرر أبويا توكيل أستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إساءة الصحفية الكويتية مي العيدان وتجاوزها فى حقنا بشكل غير لائق".

من جانبها تهكمت مي العيدان، على قيام أحمد بدير بمقاضاتها، وكتبت قائلة: "أحب أقول لـ أحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحا توكل على الله، واللي ما أطاوله في إيدك طاوله برجلك".

وتابعت: "قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلًا وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت الأقرع، وإنت فعلا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وإنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينة، ليش ما اعتبرتها إهانة".

واستطردت "أعتقد التفة حتى لو تمثيل، جارحة خاصة إذا مصورة وأرجع أقولك اللي ما أطاوله بـ إيدك طاوله برجلك، إنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك، إنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا إنت أقرع ولا بشعر".

وأضافت "بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعرة، بس عشان تعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وحافظته".