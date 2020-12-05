وزير التعليم: لن نرفع الغياب بالمدارس وامتحانات الثانوية لم ترحل

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول رفع الغياب من عدمه بالمدارس بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة لن ترفع الغياب بالمدارس وأنه في حال تخطي أي طالب نسبة الغياب القانونية دون أعذار قهرية سيتم فصله، موضحا أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل طبيعي ومنضبط.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي داع لرفع الغياب بالمدارس، كما أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقدم محتوى تعليمي مميز، مشيرا إلى أن جميع المدارس تنفذ إجراءات احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، بالإضافة إلى التطهير المستمر لدورات المياه.

وأضاف شوقي، بأن العام الدراسي 2020/2021، استثنائي، ونعمل من أجل مصلحة الطلاب، وأن إغلاق المدارس بسبب كورونا ليس حلا، مشيرا إلى أن الوضع الصحي بالمدارس ممتاز للغاية، وأن جميع الإصابات التي ظهرت في المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية خفيفة للغاية ولا تدعو للقلق، منوها أن منظومة العملية التعليمية في مصر يعمل بها 25 مليون فرد ما بين طلاب ومعلمين وإداريين.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك أجهزة حرارية بالمدارس يتم كشف الحرارة على الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة، موضحا أن الوزارة تقوم بمجهود جبار للحفاظ على سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مطالبا أولياء الأمور بالهدوء وعدم الخوف على أبنائهم أثناء تواجدهم داخل المدرسة.

ونوه شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بترحيل مواعيد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات للعام الدراسي 2020/2021، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.