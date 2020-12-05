لمصابي كورونا بالعزل المنزلي.. الماء المغلي طريقة لتعقيم جهاز البخار

استنشاق بخار الماء عبر جهاز مخصص يعرف بـ"نيبولايزر" بات وسيلة يلجأ إليها بعض مصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، ممن يعانون من نوبات ضيق في التنفس، وذلك عبر جلسات تتم وفقًا لمدة محددة حسب توصيات الطبيب المعالج.

ومع زيادة أعداد الإصابات في الأيام القليلة الماضية زادت تساؤلات مرضى كورونا في العزل المنزلي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تعقيم أجهزة البخار بشكل سليم عقب كل جلسة، خاصة في حال استخدام شخص آخر للجهاز نفسه.

كيفية تعقيم أجهزة التنفس في المنزل؟

تنظيف جهاز جلسات البخار، يتم إما يوميا أو أسبوعيًا بعد استخدام مريض كورونا له، وبحسب قول الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة عين شمس، من الضروري أن يرتدي الشخص القائم بتنظيف الجهاز القفازات والكمامة مع اتباع كل طرق الوقاية بعدم لمس الوجه أثناء غسيل الجهاز تجنبا للإصابة بالفيروس الموجود على السطح الخارجي للجهاز.

وعن طريقة التنظيف اليومي، أوصت مختار في حديثها لـ"الوطن" بغسل كل أجزاء الجهاز ما عدا الأنبوبة بالماء الساخن والصابون جيدا، وتنشيفها جيدا والتأكد من أنها جافة بعدها كل استخدام.

يمكن نقع أجزاء الجهاز في ماء مغلي لمدة 5 دقائق وتجفيفه بعدها جيدا

أما عن كيفية تعقيم الجهاز بشكل أسبوعي، تختلف طرق التنظيف، فيمكن نقع أجزاءه في 70 في المائة كحول لمدة 5 دقايق وتجفيفها جيدا بعد ذلك، أونقعه في 3 % مياه أكسجين لمدة 30 دقيقة، بحسب قول أستاذ الطب الوقائي.

وأخيرا يمكن تعقيم جهاز البخار بغليه في الماء لمدة 5 دقايق أو وضعه في طبق ماء داخل جهاز الميكروويف لمدة 5 دقائق مع تنشيفه وتركه جافًا.