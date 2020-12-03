وزيرة التضامن: 14 مليار جنيه إجمالي العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة نجحت في السيطرة على معدلات الفقر في مصر، وخفضها إلى حدود 29.7% خلال عام 2019-2020، مقابل 32.5% خلال عام 2017-2018، رغم جائحة كورونا العالمية.

وأرجعت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج البحث والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020، ذلك إلى مجموعة من القرارات والمبادرات التي أطلقت مؤخرا، من بينها زيادة المعاشات بنسبة 14%، وضخ 14 مليار جنيه من إجمالي 35 مليار جنيه، إجمالي دفعات العلاوات الخمسة للقائمين بصرف المعاشات.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن الإجراءات الحكومية شملت أيضا تقديم دعم مؤقت لعدد 140 ألف أسرة لمدة 3 أشهر من العاملين بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى الطفرة في قوافل الدعم الغذائي المقدم للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة واعدة لمعالجة المشكلة السكانية، تشارك فيها الوزارات والمجالس القومية المعنية كافة؛ إذ حيث سيستعان بـ12 ألف مكلفة ورائدة خدمة عامة، للقيام بالزيارات المنزلية للمستهدفات، وإطلاق حملات إعلامية مجانية، وإتاحة مزايا إضافية للأمهات، ما بين سلة غذائية للأمهات وقروض ميسرة، ونقل أصول إنتاجية مجانية، مع قصر الدعم العيني والنقدي على طفلين فقط بدلا من ثلاثة.