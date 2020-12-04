التضامن: دعم 1.1 مليون من ذوي القدرات الخاصة بـ5 مليارات جنيه

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة إلى كل ذوي القدرات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق 3 من شهر ديسمبر الجاري.

ووجهت القباج، رسالة إلى كل ذوي القدرات الخاصة، خلال مداخلة لها مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، قائلة: "كل سنة تبقوا أحسن من اللي قبلها يارب".

وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة خلال العام الماضي، عملت على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي القدرات الخاصة، ودعمت ما يقرب من مليون و100 ألف شخص من أصحاب القدرات الخاصة، بتكلفة تصل 5 مليارات جنيه مصري، وأصدرت 500 ألف بطاقة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وقريبا تُصدر 300 ألف بطاقة أخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.

وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة.

وتبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين نوعية حياتهم والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأتي البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.