طقس الأحد: شبورة وأمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وفي بيان صادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، يتوقع أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر غرب البلاد بامتداد منخفض جوي.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، كما يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من "السلوم - سيدي براني - مطروح - سيوة - الفرافرة - الواحات البحرية".

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14.

الإسكندرية 23 12.

وادي النطرون 23 11.

طنطا 22 13.

شبين الكوم 22 13.

دمنهور 23 13.

بلطيم 22 14.

مطروح 22 11.

السلوم 22 10.

سيوة 22 08.

بورسعيد 21 15.

دمياط 22 15.

الزقازيق 23 12.

المنصورة 22 12.

الإسماعيلية 22 10.

السويس 22 12.

العريش 21 12.

رفح 20 12.

رأس سدر 23 12.

نخل 22 05.

نويبع 23 16.

طابا 21 13.

كاترين 15 06.

الطور 25 13.

شرم الشيخ 25 16.

الغردقة 24 13.

مرسى علم 23 15.

الفيوم 22 11.

بني سويف 22 10.

المنيا 22 10.

أسيوط 23 13.

سوهاج 23 11.

قنا 24 12.

الأقصر 24 11.

أسوان 25 12.

إدفو 25 11.

أبوسمبل 25 13.

الوادي الجديد 25 09.

شلاتين 28 18.

أبورماد 27 17.

حلايب 26 20.

رأس حدربة 27 19.