الأرصاد الجوية: النوة المقبلة غير مؤثرة في الأنشطة اليومية بالإسكندرية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه جرى إنشاء جداول النوات التي تحدث في محافظة الإسكندرية، من عدد من البحارة الذين عاشوا قديما فيها، ووضعوا ذلك الجدول وفق خبراتهم، خلال السنوات الماضية، كما أطلقوا الأسماء الخاصة بهم على تلك النوات، والموعد الحالي للنوة في جدول النوات، هي نوة "نوة قاسم"، التي تشهدها محافظة الإسكندرية منذ يوم 2 لـ6 ديسمبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وحتى الآن مازالت الأجواء مستقرة، وتلك النوات لا ترتبط بحالات من عدم الاستقرار في الطقس.

وأوضح أنه حتى الآن، الأجواء مستقرة، ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار، والشمس ساطعة على أغلب أيام النهار، وهو ما سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار، ما بين خفيفة لمتوسطة في محافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي لن يؤثر على سير حركة المواطنين في تلك الأماكن خاصة في الإسكندرية، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة ومحافظة، وغير مؤثرة على كل الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أن جدول النوات يشمل 18 نوة موسمية، قد تتكرر سنويا، وتوزيعات الطقس هي من تتحكم في حالات الطقس على مستوى الجمهورية، حيث أنه وحاليا تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، كما انه تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وليست مؤثرة على سير الحياة الطبيعية للمواطنين.

وتابع: "يوم السبت هيكون فيه أمطار خفيفة في الإسكندرية وقد تكون متوسطة ولا ترتقي لتؤثر على مختلف الأنشطة".