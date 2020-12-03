الأرصاد الجوية: "نوة قاسم" بالإسكندرية ليست قوية والأجواء مستقرة

قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن "نوة قاسم" والتي تشهدها محافظة الإسكندرية منذ يوم 2 لـ6 ديسمبر، وحتى الآن مازالت الأجواء مستقرة، وجدول النوات وضعه البحارة في الإسكندرية بخبراتهم طوال السنوات الماضية وقاموا بإطلاق الأسماء الخاصة بهم على تلك النوات.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك النوات قد لا ترتبط بحالات من عدم الاستقرار في الطقس، وحتى الآن الأجواء مستمرة ولا يوجد فرص لسقوط الأمطار والشمس ساطعة على أغلب أيام النهار وهو ما سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وأوضح أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة في محافظة الإسكندرية وهو الأمر الذي لن يؤثر على سير حركة المواطنين في تلك الأماكن خاصة في الإسكندرية، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة ومحافظة، وغير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية.

وبعد التحذيرات التي أطلقتها محافظة الإسكندرية على خلفية التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بعنفوان نوة قاسم أسوة بنوه المكنسة التى انتهت في شهر نوفمبر الماضي، وزيادة البؤر الساخنة التى تشهد غرق وتجمعات المياه بشكل كبير أثناء تساقط الأمطار، ترصد"الوطن" بعض النقاط الساخنة التي زاد عددها عن العام الماضي ب23 نقطة ساخنة.

وشملت تلك النقاط، "كوبري المندرة منطقة طوسون وسيدي بشر منطقة جناكليس منطقة سان ستيفانو، منطقة سيدي جابر منطقة كليوباترا منطقة سموحه ميدان فيكتور عما نويل، منطقة نادى سبورتنج الرياضي منطقة سوتر الازاريطة والجمرك والمنشية أمام مجمع المحاكم" إضافة إلى العزب والقرى النائية وعزبة نادي الصيد وعزب المنتزه والمعمورة.