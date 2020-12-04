الأرصاد تحذر: سرعات الرياح تصل لـ18كم/ساعة ومثيرة للرمال ببعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، موضحة المناطق الأكثر رطوبة، وسرعة الرياح، حيث تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة، حالة من انتشار الشبورة في الصباح، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق.

وتستعرض "الوطن"، نسبة الرطوبة بمدن ومحافظات مصر، وسرعات الرياح المقررة، في ضوء ما تقدمه من خدمات، واستمرارا لمتابعات حالة الطقس على مدار الساعة.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح السبت 5 ديسمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 14 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح الأحد 6 ديسمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 18 كم/ساعة مثيرة للرمال والأتربة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 14 كم/ساعة، وتكون شمالية شرقية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 13 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية.

نسبة الرطوبة وسرعات الرياح الاثنين 7 ديسمبر

ـ القاهرة الكبرى: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 25 إلى 75%، وتصل سرعة الرياح إلى 18 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ الوجه البحري: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 28 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ السواحل الشمالية الغربية: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 80%، وتصل سرعة الرياح إلى 16 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%، وتصل سرعة الرياح إلى 8 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية.

ـ جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية.

ـ شمال الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 30 إلى 60%، وتصل سرعة الرياح إلى 18 كم/ساعة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتكون جنوبية غربية.

ـ جنوب الصعيد: تتراوح نسبة الرطوبة ما بين 20 إلى 40%، وتصل سرعة الرياح إلى 10 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية.