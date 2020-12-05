لو لغيت رحلتك.. خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا

عند السفر إلى الخارج أو الداخل من خلال الطائرة، يحرص كثير من المسافرين على التواجد داخل المطار قبل ساعات كافية من موعد إقلاع الطائرة، لإنهاء الإجراءات المطلوبة للسفر من الاطلاع على جميع المستندات بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ التطعيمات اللازمة.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض المسافرين إلى مواقف كثيرة سواء كانت ظروف شخصية أو ظروف مرتبطة بقرارات تعليق السفر، وخصوصا في الفترة الأخيرة ومع تصاعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

خطوات استرداد ثمن تذكرة الطيران إلكترونيا

وتستعرض "الوطن" خطوات استرداد التذكرة الخاصة برحلات شركة مصر للطيران إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي لها، كالتالي:

- يمكن استرداد ثمن تذكرة الطيران من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، ثم اختيار أيقونة استرداد عبر الإنترنت الموجوده أسفل الصفحة.

- ثم يقوم العميل بملء النموذج الخاص بطلب استرداد قيمة التذاكر الإلكترونية التي تم شرائها عن طريق موقع مصر للطيران.

- ثم يتم إرسال طلب الاسترداد بعد اختيار موقع الدولة التي تم من خلالها شراء التذكرة.

- وتقوم الشركة بتنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكره و سياسة مصر للطيران.

- وتحدد شركات الطيران الوقت المحدد لاسترداد قيمة التذكرة 21 يوم عمل من وقت الطلب، ونظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت أكتر من المحدد.

- ثم يتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شراؤها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران أو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق أقرب مكتب لمصر للطيران، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

- يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.

- يتم إلغاء الحجز تلقائيًا فور تقديم نموذج طلب الاسترداد عبر الإنترنت.