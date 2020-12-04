تعرف على المعاهد المنضمة حديثا للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أعلنت وزارة الطيران المدنى، عن انضمام معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

"الوطن" تستعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن المعاهد الجديدة وهي كالتالي:

1 - تسلمت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني من وزارة التعليم العالي، كلاً من معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ومعهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء، وكافة محتوياتهما من معامل وورش.

جاء ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق بين الوزارتين، حيث تعد هذه المعاهد إضافة كبيرة للدور التعليمى الهام الذى تقوم به الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بما يمثل خطوة هامة في تطوير الأكاديمية لتوسيع قاعدة التخصصات بها، وذلك من أجل تلبية متطلبات الطلاب في التعلم واكتساب المهارات الفنية والتقنيات المتطورة.

2- كما تم أيضاً التحاق دفعة جديدة من الطلاب الجدد لدراسة الطيران بالأكاديمية وهي الدفعة 55 التي تضم 60 طالبا من جنسيات مختلفة من دول عربية شقيقة مثل العراق ولبنان والسعودية وليبيا بجانب المصريين.

3 - في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتوسعة مجالات الأكاديمية لتتناسب مع هذا الإقبال من الطلاب العرب والمصريين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا المستجد، تم فتح ثلاثة فصول جديدة بالأكاديمية لتحقيق التباعد الاجتماعى المطلوب حفاظا على صحة الطلاب و هيئة التدريس.

منار: تكلفة ربط الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة تكلف 170 مليون جنيه

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، كشف أن مشروع ربط الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى بمبنى الركاب رقم 2، بطول 310 أمتار، تكلف 170 مليون جنيه بهدف الحد من الزحام داخل محيط المطار، ولإضافة أماكن أنتظار تليق بالمصريين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى، "المشروع هو أحد المشروعات الكبرى، التي تتم لإحداث نقلة حضرية داخل المطار، بعد دراسة كافة التحديات، التي كانت تواجه المشروع، ونجنا في تحقيق المشروع، لتغير الشكل بالكامل، بما يليق وصورة مصر أمام السائحين والمسافرين، القادمين من مختلف دول العالم".

وتابع، "المشروع يضم عددا من المشروعات الخدمية لتحقيق أرباح تغطي قيمة المشروع، وتوفير فرص عمل للشباب"، مشيرا إلى أن المشروع شهد جهدا كبيرا، ونتمنى أن نقدم كل يوم جديدا لخدمة المواطنين والسائحين.

الطيار محمد منار: نتعاون مع دولة جنوب السودان.. وهناك توجه سياسي بالتوجة نحو أفريقيا

وقال "منار"، سنوقع اتفاقية تعاون مع دولة جنوب السودان، ومن المتوقع أن نجتمع معهم الأسبوع القادم، وهناك توجه للعمل مع عدد من الدول الأفريقية، منها غانا وشمال السودان، وغنيا، وغيرها من الدول الأفريقية.

وأضاف "تفقدنا مؤخرا مطار سفنكس، تمهيدا لافتتاحه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة.