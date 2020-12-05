حالة الطقس في أسبوع: أمطار خفيفة ومتوسطة ورياح وأتربة على بعض المناطق

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا بخريطة الأماكن المتوقع سقوط أمطار بها والظواهر الجوية على مستوى الجمهورية، في الفترة من اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 11 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

السبت 5 ديسمبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من "الإسكندرية - برج العرب - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، كما تتكون الشبورة المائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الأحد 6 ديسمبر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط غدًا أمطارًا خفيفة (بنسبة 30%) على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفع"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم - سيدي براني - مطروح - سيوة - الفرافرة - الواحات البحرية".

الإثنين 7 ديسمبر

وتتكون الشبورة المائية صباح الاثنين على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، فضلًا عن نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد "الفيوم - المنيا - بني سويف - أسيوط".

الثلاثاء والأربعاء 8 و9 ديسمبر

تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الخميس 10 ديسمبر

يتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتنشط الرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السوم - سيدي براني - سيوة".

الجمعة 11 ديسمبر

تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14

الإسكندرية 23 12

وادي النطرون 23 11

طنطا 22 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 23 13

بلطيم 22 14

مطروح 22 11

السلوم 22 10

سيوة 22 08