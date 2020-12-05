لو مضطر لاجتماع قبل السفر.. تعرف على أماكن الاستراحات بمطار القاهرة

قد يبحث بعض المسافرين وتحديدًا ركاب درجة رجال الأعمال وحاملي بطاقات المسافر الدائم الذهبية عبر شركة مصر للطيران عن أماكن الاستراحات داخل مطار القاهرة الدولي.

وتقدم "الوطن" لقراءها أماكن تواجد الاستراحات وعددها وكيفية الوصول إليها بمطار القاهرة في التقرير التالي.

محتوى الاستراحات

- يوجد بالاستراحات عدد 320 كرسي موزعة على 4 استراحات منفصلة بصالة السفر (مبنى الركاب رقم 3) .

- في كل استراحة مناطق مختلفة تحقق تنوع الخصوصية للراكب المسافر منفردا أو بصحبة شخص آخر أو مجموعة أشخاص.

تهتم الاستراحات بتوفير مناطق الجلوس بالإضافة لتخصيص منطقة ترفيهية ومناطق للقراءة وأخرى للعمل بكل استراحة.

أماكن الاستراحات بالمطار

يوجد استراحتان بمطار القاهرة وهما:

1- استراحة الجناح

- تعمل 24 ساعة .

- تقع بمبنى الركاب رقم 3.

- صالة السفر (الدور الثالث) بعد مكاتب الجوازات والسوق الحرة إلى الجانب الأيمن في الطريق إلى بوابات G.

يوجد بالاستراحة دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة لـ 2 بوفيه مشروبات ساخنة وباردة ومأكولات خفيفة ومتنوعة وفواكه 24 ساعة ومأكولات خفيفة ساخنة من 12:00 ظهرا إلى منتصف الليل.

كما توجد صحف يومية عربية وأجنبية ومجلات متنوعة​ وتغطية إنترنت لاسلكي 4 أجهزة حاسب آلي متصلة بالانترنت خدمة رجال أعمال (فاكس – طابعة) شاشات تليفزيون – قنوات محلية ودولية (أخبار – رياضة – دراما – منوعات – أطفال).

2- استراحة الجون

- تعمل الاستراحة على مدار 24 ساعة.

- تقع الاستراحة داخل مبنى الركاب رقم 3 صالة السفر (الدور الثالث) بعد مكاتب الجوازات والسوق الحرة إلى الجانب الأيسر في الطريق إلى بوابات F.

توجد داخل الاستراحة دورة مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة و2 بوفيه مشروبات ساخنة وباردة ومأكولات خفيفة ومتنوعة وفواكه 24 ساعة ومأكولات خفيفة ساخنة من 12:00 ظهرا إلى منتصف الليل صحف يومية عربية وأجنبية ومجلات متنوعة​.

كما يوفر الجناح تغطية إنترنت لاسلكي 4 أجهزة حاسب آلي متصلة بالإنترنت خدمة رجال أعمال (فاكس – طابعة) شاشات تليفزيون – قنوات محلية ودولية (أخبار – رياضة – دراما – منوعات – أطفال).