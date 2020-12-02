مطار القاهرة يستقبل 19 ألف مسافر عبر 173 رحلة جوية اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 88 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9332 راكبا، كما يغادر المطار 85 رحلة سفر تقل على متنها 9976 مسافر إلى عدة جهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية.

مطار القاهرة الدولي يستقبل 19 ألف مسافر عبر 173 رحلة جوية

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّ صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

سلطات مطار القاهرة الدولي تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية، وصالات السفر والوصول.

تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وإير كايرو.. وخيارات سفر إضافية لعملاء الشركتين من القاهرة وشرم الشيخ

وتنفيذًا لرؤية وزارة الطيران المدني في تشجيع الحركة السياحية والسفر من وإلى جمهورية مصر العربية، واستكمالا للجهود التي تبذلها شركتي مصر للطيران وإير كايرو لتوسيع شبكة خطوطهما بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات العملاء.

وكانت الشركتان أعلنتا تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بينهما بهدف فتح آفاق جديدة، وإتاحة أكبر عدد من خيارات السفر لعملاء الشركتين وتعزيز وجودهما في أسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما خلال جدول شتاء 2020/2021.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إنّ الشركتين تعملان على توفير شبكة خطوط لعملائهما تصل بهما إلى وجهات السفر المحلية والعالمية الأكثر طلبًا، خاصة في هذه الفترة المهمة التي تمر بها صناعة الطيران في العالم بأسره.

ومن هذا المنطلق كان لزامًا تفعيل سبل التعاون بين الشركتين لعبور هذه الفترة المهمة.

وكان الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، قال إنّ تفعيل اتفاقية المشاركة بالرمز، تضمنت فتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين، وتوفر الاتفاقية لعملاء مصر للطيران إمكانية السفر مباشرًة من مدينة شرم الشيخ إلى نابولي وباري بإيطاليا، على متن رحلات شركة إير كايرو، اعتبارًا من 19 و21 ديسمبر 2020، ومن المتوقع إضافة المزيد من الوجهات خلال الفترة المقبلة.