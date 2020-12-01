اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 187 رحلة دولية وداخلية تقل 21 ألف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 187 رحلة جوية، من وإلى وجهات دولية وداخلية عدة تقل على متنها 21575 شخصا.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار سيشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة 94 رحلة جوية تقل على متنها 11259 مسافرا إلى جهات دولية عدة، منها «لندن، باريس، أسطنبول، فيينا، أديس أبابا، موسكو، روما، فرانكفورت، إنجمينا، لاجوس، أبوجا، بغداد، بيروت، أبوظبى، دبى، الشارقة، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الدمام، أثينا، رأس الخيمة، عمان، نيروبي، هوانزو، أربيل، دوالا».

مطار القاهرة الدولي يستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة 93 رحلة

ويستقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة المقبلة 93 رحلة، تقل على متنها 10316 قادمين من عدة وجهات دولية مختلفة منها «تورنتو، فرانكفورت، لندن، باريس، روما فيينا، موسكو، أسطنبول، أديس أبابا، عمان، جده، المدينة المنورة، دبى، أبوظبى، بيروت، أثينا، أربيل، مسقط، إنجمينا، لاجوس، بيروت، أبوجا، بغداد، الخرطوم، الشارقة، البحرين» والعديد من الوجهات الأخرى.

رئيس "مصر للطيران" يوجه الشكر للأطقم الطبية

كان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريض والإداريين بمستشفى مصر للطيران وذلك لدورهم المشرف في مواجهة فيروس كورونا ووقوفهم كحائط صد في التعامل مع الأزمة بشكل احترافي وكان زكريا، وجه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين في هذا الصدد في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني.

افتتاح عيادة للصدر بـ"الاستقبال و الطوارئ" لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا

وكان الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، قال إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا وحفاظا على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدني وعملائها الخارجيين جرى افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال و الطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم في نفس العيادة عمل مسحات(PCR)حسب الحالة وأعراضها.

وكان الدكتور محمد محي مدير إدارة الاستقبال و الطوارئ بمستشفى مصر للطيران، قال إنه في حالة حضور أي مريض يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقيمه من قبل أطباء الطوارئ تقييماً شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة و إعطائه العلاج اللازم مع المتابعة الجيدة حتي ظهور نتائج التحاليل والأشعات ومن ثم يعاد تقييم الحالة من قبل الأطباء.

وينصح المريض بالعزل المنزلي مدة لا تقل عن أسبوع مع إعطائه روشتة مقدمه من المستشفى ومطابقة لبروتوكول وزارة الصحة، مع المتابعة بعيادة الصدر بعد انتهاء فترة العزل.

و في حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم تقييم الحالة جيدا، ومدى احتياجها للحجز الداخلي بالمستشفى أو بالملحق الجديد أو العزل بالرعاية المركزة.

وبخصوص مرضى العزل المنزلي في حالة ظهور أعراض حادة، يتعين عليهم التوجه إلى قسم الاستقبال والطوارئ لإعادة تقييم الحالة من جديد.