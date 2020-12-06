3 طالبات يبتكرن "ملابس ذكية" للمكفوفين وكبار السن: متصلة بالهواتف

ابتكرت 3 طالبات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ملابس جديدة، أطلقوا عليها "الملابس الذكية" لمساعدة كبار السن والمكفوفين ومرضى الزهايمر على الحياة، حيث تضمن التواصل معهم دائما، من خلال الـGPS، ومساعدتهم عند أي مخاطر يتعرضون لها.

ونجحت الطالبات، صاحبات الابتكار "نهى ونرمين وزينة"، في تصميم 3 قطع، القطعة الأولى مخصصة للمكفوفين، وفيها "سينسور رادار" حتى يلتقط أي حاجز من الممكن أن يصطدم به المكفوف أو الشخص الذي يرتدي السترة، ليصدر صوت جرس تنبيه، لتحذيرالشخص المكفوف من خلال جهاز الـ"جي بي إس" كما أن السترة بها "سينسور" يرسل رسالة إلى أبلكيشن على أجهزة المحمول والموبايل، لأهل الشخص لإبلاغهم بما يحدث للشخص المكفوف ينذرهم بما يحدث له من خطر أو كارثة.

أما قطعة الملابس الثانية، فهي مخصصة لكبار السن، ومزودة بـ"سينسور" لقياس نبض القلب ونسبة الأوكسجين ودرجة الحرارة والسكر في الدم على فترات طوال اليوم، ويرسل النتائج أولا بأول على أبلكيشن الموبايل لمن يرعى الحالة الصحية للشخص مرتدي السترة، حتى يكون أهله مطمئنون عليه.

بينما القطعة التالتة، فهي مخصصة لمرضى الزهايمر وأصحاب الأمراض المزمنة، ومزودة بشريحة مدون عليها كل تفاصيل العلاج والأدوية التي يتناولها مرتدي القطعة، وعند تعرضه لخطر أو أزمة يمكن لمرتدي الملابس الضغط على جزء في الشريحة، لإرسال رسالة استغاثة لأقرب مستشفى حتى يتم إسعافه والتدخل الطبي لإنقاذه بجانب وجود "جي بي إس" يحدد مكان المريض في حالة اختفائه، ويساعد في سرعة العثور عليه.

وكشفت التجارب التي أجريت علي هذا الابتكار بالكلية، خلال عرضه بمعرض التراث، نجاح الفكرة بنسبة 100% وأوصت بعض اللجان المتخصصة بالكلية والجامعة ومركز الإبداع والابتكار بالجامعة، بضرورة التطبيق العملي للاختراع، وتبني مصانع الملابس هذه الفكرة لتنفيذها على أرض الواقع، حيث أكدت الطالبات الـ3 أنهن يحلمن بتطبيق هذه الفكرة واعتمادها عالميا كفكرة مصرية خالصة.