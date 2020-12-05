أمطار خفيفة على برج العرب قبل نهائي كأس مصر.. و"الأرصاد": البسوا تقيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتساقط اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة 30%) على بعض المناطق من "الإسكندرية - برج العرب"، الأمر الذي يتزامن مع المباراة التي تجمع الأهلي وطلائع الجيش مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات نهائي كأس مصر لموسم 2019-2020.

وقال الدكتور محمود شاهين؛ مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريح لـ"الوطن"، إنّ الأمطار اليوم تكون خفيفة إلى متوسطة وليست غزيرة، كما أنّها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مضيفًا أنّ مدى تأثير كميات الأمطار على ملعب المباراة يتم تحديدها من قِبل مسؤولي الاستاد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية أنّ تساقط الأمطار يكون على فترات متقطعة، ناصحًا متابعي نهائي البطولة اليوم بارتداء الملابس الشتوية في أثناء مشاهدة المباراة خاصة في الأماكن المفتوحة نظرًا لانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.

ويتوقع "شاهين" بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس نظرًا لعودتها إلى معدلاتها الطبيعية مرة أخرى، لعدم الإصابة بنزلات البرد.

وعن ظاهرة الشبورة المائية التي تتكون صباحًا على بعض المناطق، يقول "شاهين" إنّها تكون خفيفة، إلا أنّها ستعمل على تقليل الرؤية ولكنها لن تؤثر على القيادة على الطرق.

ويتوقع الخبراء أن تتساقط غدًا أمطارًا خفيفة (بنسبة 30%) على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفع"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

كما يتوقع أن تنشط الرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم - سيدي براني - مطروح - سيوة - الفرافرة - الواحات البحرية).

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 14.

الإسكندرية 23 12.

وادي النطرون 23 11.

طنطا 22 13.

شبين الكوم 22 13.

دمنهور 23 13.

بلطيم 22 14.

مطروح 22 11.

السلوم 22 10.

سيوة 22 08.