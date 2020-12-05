وزير الأوقاف من أسيوط: افتتحنا 535 مسجدا في 100 يوم

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، لقاءً موسعًا بعدد من قيادات وأئمة مديرية الأوقاف بالمحافظة، لبحث جهود الوزارة في النهوض بالدعوة والارتقاء بالخطاب الديني، والتشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، تفعيلا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والمهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وبعض القيادات والأئمة بمديرية أوقاف أسيوط.

بدأ اللقاء بالسلام الوطني، ثم كلمة الترحيب من اللواء عصام سعد، المحافظ، التي وجه خلالها الشكر لمعالي وزير الأوقاف، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وقيادات مديرية أوقاف أسيوط، لخروج الزيارة، وما تم بها من افتتاحات وندوات تثقيفية وتوعوية بالمظهر الحضاري الرائع، مشيدًا بالتعاون البناء بين وزارة الاوقاف وجميع القطاعات التنفيذية بالمحافظة وما تشهده المحافظة من توسع في إنشاء وإحلال وتجديد المساجد الجديدة، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية بجميع المساجد والمؤسسات الدينية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الأوقاف، خلال كلمته على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغلق دورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، مشددًا على تكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وأكد الوزير على أن ما تشهده مصر من إنجازات وتقدم في كافة المجالات هو خير دليل على تحقيق النهضة الشاملة وخطط التنمية المستدامة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن التطور الذي شهدته وزارة الأوقاف لم تشهده من قبل، خاصة في افتتاح وتطوير المساجد الجديدة التي تجاوز عددها 535 مسجد خلال 100 يوم، منها افتتاح 29 مسجد أمس الجمعة على مستوى الجمهورية، منها 7 مساجد بمحافظة أسيوط.

وأشار الوزير إلى الدعم والاهتمام الذي توليه الوزارة بأئمة الأوقاف، منها تحفيز الائمة في كافة القطاعات، وتوزيع الزي الرسمي عليهم على مستوى الجمهورية، وتحسين أحوالهم المعيشية، من خلال الزيادات المالية المستمرة لهم، ولجمع العاملين بالوزارة.

كما عقد وزير الأوقاف والمحافظ اجتماعًا بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، لبحث تخصيص قطعتي أرض بمدينة أسيوط الجديدة لصالح وزارة الأوقاف، بديلًا لقطعتي أرض خاصتين بالوزارة سيتم تسليهما للمحافظة، لإقامة محطتي رفع صرف صحي عليهما لخدمة قرى المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.