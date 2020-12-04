صور.. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد اليوسفي بمركز ديروط

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجد اليوسفي بمركز ومدينة ديروط، الذي طورته وزارة الري لصالح وزارة الأوقاف، ضمن 29 مسجدا تفتتح اليوم على مستوى الجمهورية، منها 7 مساجد بالمحافظة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 535 مسجدا، من شهر سبتمبر الماضي حتى الآن.

حضر الافتتاح اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن حسني، رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبعض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمركز، وقيادات الدعوة بالمديرية، وعدد من قيادات المحافظة، وسط حفاوة واستقبال وترحيب كبير من أهالي المنطقة، الذين عبروا عن سعادتهم وفرحتهم البالغة بزيارة وزير الأوقاف، وافتتاحه لمسجد في منطقتهم.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وفرشها والاهتمام ببيوت الله عز وجل، معنىً ومبنىً، افتتحت الوزارة من شهر سبتمبر الماضي حتى الآن 535 مسجدا، بعد إحلالها وتجديدها.

وأكد "جمعة" أن ما أنجز في عمارة المساجد خلال 6 سنوات، بناءً جديدا، أو إحلالا وتجديدا أو فرشًا أو صيانة، غير مسبوق في تاريخ مصر، وأن رد الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق، إفكا وزورا وبهتانا، دائما يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين، مشيرا إلى أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجدا، وما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه افتتح ما يقرب من 60 مسجدا بالمحافظة منذ سبتمبر الماضي حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية بيوت الله، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتشييد الكثير من دور العبادة، مؤكدا أن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز المساجد كافة بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، متبعين الإجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت المحافظ إلى أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء شعائرهم بكل سهولة ويسر، مشيرا إلى أن أسيوط يوجد بها 5687 مسجدا حكوميا، فضلا عن وجود 1399 مئذنة، وبناء أكثر من 316 مسجدا خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف.