حملة أمنية في إسطنبول لضبط 35 مشتبها بانتمائهم لمنظمة كولن

قامت قوات الأمن التركية، فجر اليوم، بتوقيف عدد كبير من المشتبه بانتمائهم لمنظمة "فتح الله كولن" بمدينة اسطنبول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وقالت مصادر أمنية، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول قامت بمداهمة عناوين المطلوبين في عدد من المناطق بالمدينة، وذلك بهدف اعتقال 35 شخصا يشتبه في انتمائهم لمنظمة "فتح الله كولن" التي يصنفها النظام التركي، بـ"الإرهابية".

وأضافت المصادر، أنه تم ضبط عدد منهم بعد مداهمة 32 عنوانا محددا مسبقا، واقتيادهم إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتتهم السلطات التركية رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016.