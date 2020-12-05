صور.. جامعة عين شمس تستضيف حفل تكريم خريجين طلاب جنوب السودان 

استضافت جامعة عين شمس، أمس، حفل تكريم خريجين طلاب جنوب السودان بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بالأمس الجمعة الموافق 4/12/2020، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و السفير جوزيف جاك سفير جمهوريه جنوب السودان بالقاهرة وقام بتنظميه سفاره جمهورية جنوب السودان بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية تحت شعار بالعلم والمعرفة ترتقي الشعوب .

حضر الحفل الذي أقيم كلا من الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والمدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمى، و الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير اداره الوافدين والأساتذة الزائرين بجامعه عين شمس، والدكتورة رشا كمال وكيل وزاره التعليم العالي ورئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و نائب السفير ادور اكوك اطوي، والمستشار مصطفى خميس مدير شئون جنوب السودان بوزارة الخارجية و سهيل حمزة أمين الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور تامر راضي مدير إدارة الأنشطة لقطاع التعليم والطلاب والدكتورعبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة .

وقالت الدكتورة رشا كمال، أن الانجازات التي شهدها ملف التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا خلال الـ6 سنوات الماضية، حققت طفرة كبيرة في قطاع ملف الوافدين، مضيفة أنها ستسهم في استقططاب الطلاب الوافدين.

وأوضحت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بالعمل على الجامعات الأهلية الجديدة "الجلالة والعلمين والملك سلمان بفروعها الطور وشرم الشيخ ورأس سدر"، بهدف بدء استقبال الطلاب الوافدين بها، بدء من العام المقبل، وتخصيص 20% منها من الطاقة الاستعابية لها للطلاب الوافدين.

وتابعت، أن الإدارة بصدد تنظيم حفل الخريجين لطلاب جنوب السودان بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مضيفة أن هناك نظرة قوية للدولة المصرية من الجانب الأفريقي، لما لها من ريادة في تأهيل الخريجين الأفارقة على الإدارة والقيادة لمجتمعاتهم، مضيفة أن الوزارة تمنح ما يقرب من 2000 منحة دراسية للطلاب الأفارقة كل عام، فضلا عن معادلة عدد من الشهادات الأفريقية للإلتحاق بالجامعات المصرية.