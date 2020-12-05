سلطنة عمان تعتزم إجراء إصلاحات خاصة بالعمالة الوافدة

قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم، إن بلاده تعتزم تعديل قوانين العمالة، وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد البوسعيدي، خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن هذه الإجراءات ستأتي مع ضمان السلطنة حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار البوسعيدي إلى أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة، ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة"